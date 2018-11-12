video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ مطروح يشيد بتبرع "الشعبيين" لصندوق الجامعة.. ويؤكد: بداية قوية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:16 ص
صور.. محافظ مطروح يشيد بتبرع "الشعبيين" لصندوق الجامعة.. ويؤكد: بداية قوية محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق

أشاد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بمبادرة الشعبين ودعمهم لصندوق جامعة مطروح، خلال أول حفل تخرج لطلاب كليات مطروح، تحت مظلة جامعة مطروح المستقلة.

وأعرب محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن سعادته لحضور حفل تخرج أبناء مطروح ومشاركتهم فرحتهم، وهنأ الطلبة وأولياء أمورهم، على مجهودهم وتعبهم الذى تكلل بالنجاح والتخرج.

وأكد "الغرابلي" أن الجامعة ستبدأ قوية وستستمر قوية، وسيتم تقديم كل الدعم لها، مشيرا إلى الدعم والترابط الشعبي، والتبرع لصندوق الجامعة من الشعبيين مع بدء فتح باب التبرع للجامعة.

وكان سليمان فضل العميرى نائب البرلمان عن محافظة مطروح، قد طالب خلال حفل تخرج آخر دفعة لطلاب كليات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، عقب إنشاء جامعة مطروح المستقلة، بالتبرع لصالح الجامعة الوليدة لدعمها وتوفير احتياجاتها، معلناً عن التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه، وطالب الحضور من رجال الأعمال من أبناء مطروح بالتبرع، فتسابقوا فى التبرعات التى بلغت حوالى 500 ألف جنيه، وأعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن استكماله للمبلغ ليصل إلى مليون جنيه.

وقال النائب سليمان فضل، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أنه أعلن خلال الاحتفال، تخريج أول دفعة من طلاب مطروح، عقب إنشاء جامعة مطروح المستقلة، عن مبادرة لإنشاء صندوق لدعم جامعة مطروح، من أجل دعمها فى القيام بدورها التعليمى والتنموي، وأنه تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لهذا الصندوق، وتبرع رجال الأعمال ومجلس العمد والمشايخ بمبلغ مختلفة وأعلن المحافظ على إكمال هذا المبلغ ليصبح مليون جنيه، لتكون بداية قوية لصندوق دعم الجامعة، التى ستساهم فى رفع مستوى التعليم والثقافة ودعم التنمية بالمحافظة.

وأشار النائب إلى أنه لابد أن يكون للمجتمع مساهمة ودور فى دعم الجامعة، مؤكداً أن التبرع لا يقتصر على الحالات المرضية والحالات الفقيرة والعوذ فقط، فالتبرع لصندوق الجامعة سيساهم فى رفع المستوى التعليمى والازدهار داخل المحافظة ورفع مستوى التنمية.

اللواء-مجدي-الغرابلي-خلال-حفل-التخرج-لطلاب-جامعة-مطروح 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(1) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(2) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(3) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(4) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(5) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(6) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(7) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(8) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(9) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(10) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(11) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(12) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(13) 
 
النائب-سليمان-فضل-يشعل-حفل-تخرج-الطلاب-بجمع-مليون-جنيه-تبرعات-للجامعة--(14) 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح

محافظة مطروح

مطروح

جامعة مطروح

حفل تخرج

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة