صور.. محافظ مطروح يشيد بتبرع "الشعبيين" لصندوق الجامعة.. ويؤكد: بداية قوية

مطروح – حسن مشالي

أشاد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بمبادرة الشعبين ودعمهم لصندوق جامعة مطروح، خلال أول حفل تخرج لطلاب كليات مطروح، تحت مظلة جامعة مطروح المستقلة.

وأعرب محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن سعادته لحضور حفل تخرج أبناء مطروح ومشاركتهم فرحتهم، وهنأ الطلبة وأولياء أمورهم، على مجهودهم وتعبهم الذى تكلل بالنجاح والتخرج.

وأكد "الغرابلي" أن الجامعة ستبدأ قوية وستستمر قوية، وسيتم تقديم كل الدعم لها، مشيرا إلى الدعم والترابط الشعبي، والتبرع لصندوق الجامعة من الشعبيين مع بدء فتح باب التبرع للجامعة.

وكان سليمان فضل العميرى نائب البرلمان عن محافظة مطروح، قد طالب خلال حفل تخرج آخر دفعة لطلاب كليات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، عقب إنشاء جامعة مطروح المستقلة، بالتبرع لصالح الجامعة الوليدة لدعمها وتوفير احتياجاتها، معلناً عن التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه، وطالب الحضور من رجال الأعمال من أبناء مطروح بالتبرع، فتسابقوا فى التبرعات التى بلغت حوالى 500 ألف جنيه، وأعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن استكماله للمبلغ ليصل إلى مليون جنيه.

وقال النائب سليمان فضل، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أنه أعلن خلال الاحتفال، تخريج أول دفعة من طلاب مطروح، عقب إنشاء جامعة مطروح المستقلة، عن مبادرة لإنشاء صندوق لدعم جامعة مطروح، من أجل دعمها فى القيام بدورها التعليمى والتنموي، وأنه تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لهذا الصندوق، وتبرع رجال الأعمال ومجلس العمد والمشايخ بمبلغ مختلفة وأعلن المحافظ على إكمال هذا المبلغ ليصبح مليون جنيه، لتكون بداية قوية لصندوق دعم الجامعة، التى ستساهم فى رفع مستوى التعليم والثقافة ودعم التنمية بالمحافظة.

وأشار النائب إلى أنه لابد أن يكون للمجتمع مساهمة ودور فى دعم الجامعة، مؤكداً أن التبرع لا يقتصر على الحالات المرضية والحالات الفقيرة والعوذ فقط، فالتبرع لصندوق الجامعة سيساهم فى رفع المستوى التعليمى والازدهار داخل المحافظة ورفع مستوى التنمية.