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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:24 م
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صور.. غزة تحت مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:12 م
صور.. غزة تحت مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلى غزة
كتب أحمد جمعة - محمد جمال - تصوير رويترز
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فى تطور سريع للتصعيد فى قطاع غزة بين جيش الإحتلال الإسرائيلى وعناصر المقاومة، ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت القطاع عبر عدة غارات جوية ، وردت المقاومة الفلسطينية بأكثر من 100 قذيفة صاروخية سقطت خلال 40 دقيقة على المستوطنات المحاذية للقطاع.

وذكر الإعلام اعبرى، أن 12 مصابا إسرائيليا سقطوا جراء القذائف الصاروخية اثنين منهم حالتهم خطيرة، وذلك عقب سقوط قذيفة بالقرب من حافلة ببلدة فى جنوب إسرائيل، فيما أصيب آخرين بعد سقوط قذيفة فى مستوطنة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه بعد وقت قصير من سقوط القذيفة انطلق وابل من القذائف تجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة فى قطاع غزة، وسجل سقوط 200 قذيفة خلال أربعين دقيقة، ونجحت منظومة القبة الحديدية بالتصدى لمجموعة من القذائف، وأفادت انباء عن ان احد القذائف تسببت باضرار لاحد المنازل بمستوطنة نتيفوت فى جنوب إسرائيل.

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الطيران الحربى الإسرائيلى قام بمهاجمة مواقع فى القطاع ردا على وابل الصواريخ الذى أطلق من القطاع، وقامت الدبابات الإسرائيلية باستهداف مواقع مراقبة شمال قطاع غزة.

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