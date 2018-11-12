صور.. سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواشئ بأبو المطامير.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتحرير محضر بوحدة مباحث كفر الدوار، بتعرض مواطن لسرقة 2 رأس ماشية من حظيرة مواشى ملحقة بمنزلة بقرية الكنايس التابعة لدائرة المركز.

لحظة ضبط الماشية

ووجه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية لسرعة تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وأثناء البحث والتحرى وجمع المعلومات وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير بإشراف العميد محمد سمير مفتش المباحث، والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير، تفيد بقيام كل من "مصطفى ف ح م ع" 31 سنة ومقيم قرية النهضة مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، وحاليا بدائرة مركز أبو المطامير، سبق إتهامه فى 8 قضايا متنوعة "مخدرات، وخيانة أمانة وضرب" و "سامى ر م" ومقيم قرية الكنايس مركز كفر الدوار، "على م ع ا" مقيم قرية الكنايس مركز كفر الدوار وحاليا بدائرة مركز أبو المطامير، "كريم م ع" مقيم قرية الكنايس مركز كفر الدوار وحاليا بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواشى من دائرة المركز والمراكز المجاورة وإخفائها بمنطقة خط المطاريد التابعة لقرية الـ11بمنزل المتهم الأول.

أثناء عمليات الضبط

وبتقنين الإجراءات داهمت مأمورية من ضباط مباحث أبو المطامير برئاسة النقيب الشجاع محمد فرج معاون المباحث، منازل المتهمين ومطاردتهم لمدة 3 ساعات متواصلة بطريق خط المطاريد والـ11 وتم ضبط المتهمين ، كما تم ضبط عدد 2 رأس ماشية "بقر".

وبمواجهة المتهمين إعترفو بتكوينهم تشكيلاً عصابياً لسرقة الماشية وإرتكابهم واقعة سرقة 2 رأس ماشية من منزل "فريد على محمد البربرى" والمحرر عنهم المحضر رقم المحضر 27172 جنح 2018 بتاريخ 1-11-2018 وأضافوا بأن الماشية المضبوطة بحوزتهم قاموا بسرقتها من قرية الكنايس التابعة لمركز كفر الدوار والمُحرر بشأنها المحضر سالف الذكر.

وباستدعاء مالك الماشية المضبوطة بحوزه المتهمين ، تعرف عليها وتحرر المحضر رقم 64 أحوال بمركز شرطة أبو المطامير لمركز كفر الدوار وجارٍ العرض على النيابة العامة.



أثناء ضبط المسروقات



أثناء مداهمة أوكار لصوص المواشى



أثناء مطاردة اللصوص