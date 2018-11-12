صور.. جامعة سوهاج تنظم مسيرة طلابية للمتحف القومى

سوهاج - محمود مقبول

إنطلقت صباح اليوم الاثنين، مسيرة جامعة سوهاج لدعم وتنشيط السياحة، تقدمها الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور محروس محمود عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور سمير أبو المجد بكلية الحقوق، والدكتور أحمد الأنصارى وكيل كلية الآثار، وعدد من طلاب كلية الحقوق، بدأت المسيرة من أمام بوابة الجامعة الرئيسيّة، وحتى متحف سوهاج القومى، حيث كان فى إستقبالها كلا من عبد اللطيف إبراهيم، وحسن على مديرى المتحف، والدكتور علاء القمحى وكيل المتحف وأحمد فراج مدير عام التوثيق الأثرى لمتاحف الوجه القبلى.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تنظيم مثل هذه الزيارات لتعريف الطلاب ومساعدتهم على إكتساب العديد من المعلومات عن الآثار المصرية المختلفة وتاريخها، مشيراً إلى إنه سوف يكون هناك مزيد من التعاون مع المتحف بتنظيم زيارات طلابية من كل الكليات، بالإضافة إلى زيارات ضمن برنامج المؤتمرات والوفود التى تقوم الجامعة بإستضافتها للمتحف لتشجيع السياحة بالمحافظة.

وأشار الدكتور سمير أبو المجد رائد أسرة روح القانون بكلية الحقوق، والتى قامت بتنظيم المسيرة إلى إنه بعد الانتهاء من تفقد الطلاب المتحف والتعرف على مقتنياته، قام الدكتور أحمد الأنصارى وكيل كلية الآثار، بإلقاء ندوة بعنوان" قيمتك فى حضارة بلدك"

والجدير بالذكر أن المتحف يقع فى موقع متميز على الضفة الشرقية لنهر النيل، ويبعد عن مقر الجامعة بنحو 200 متر، ويضم أكثر من 945 قطعة أثرية من مختلف العصور، ومقام على مساحة 6500 متر مربع تقريبا، وتم تصميمه بشكل عصرى، إضافة إلى وجود مرسى سياحى للسفن يخدم البواخر السياحية أثناء رسوها فى المنطقة، لتسهيل حركة نقل السائحين للمتحف.



مسيرة طلاب جامعة سوهاج للمتحف القومى لتنشيط السياحة



مسيرة طلاب جامعة سوهاج للمتحف القومى لتنشيط السياحة



مسيرة طلاب جامعة سوهاج للمتحف القومى لتنشيط السياحة



مسيرة طلاب جامعة سوهاج للمتحف القومى لتنشيط السياحة



مسيرة طلاب جامعة سوهاج للمتحف القومى لتنشيط السياحة



مسيرة طلاب جامعة سوهاج للمتحف القومى لتنشيط السياحة



مسيرة طلاب جامعة سوهاج للمتحف القومى لتنشيط السياحة



مسيرة طلاب جامعة سوهاج للمتحف القومى لتنشيط السياحة