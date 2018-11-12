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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:40 م
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صور.. بلاط الإنترلوك يغزو الشوارع والحوارى الضيقة بمنطقة الكرنك

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:00 م
صور.. بلاط الإنترلوك يغزو الشوارع والحوارى الضيقة بمنطقة الكرنك جانب من تركيب البلاط
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت رئاسة حى شمال بقيادة حسام الدين محمد عليان رئيس الحى، بالتنسيق مع الشركة الوطنية تحت إشراف المهندس بسام عبد الرحيم محمود إستشاري الشركة الوطنية للقوات المسلحة، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع الكرنك تحديداً بمنطقة البحاروة ، وذلك فى اطار أعمال التجميل والتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية التى تشهدها مدينة الأقصر استعداداً للموسم السياحى الجديد.

وقال رئيس الحى – في بيان صحفي - أنه تم تنفيذ عدة أعمال بمنطقة البحاروة، منها اعمال النظافه ورفع مطابق الصرف الصحى ، واعمال الترميل ، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك، وذلك فى ضوء توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

ويعتبر بلاط الإنترلوك نوع من أنواع البلاط المتداخل الحديث على هيئة أشكال هندسية يتم تركيبه بطريق التعشيق أو التداخل، فهو بلاط خرسانى يتم رصه بدون استخدام مونة أسمنتية، حيث أنه يستعمل في الأساس لرصف الممرات والطرق ومواقف السيارات ومحطات البنزين والمنتجعات والقرى السياحية، وقرر محمد بدر محافظ الأقصر إدخاله في الشوارع والحواري الضيقة بالمدينة حيث أن "بلاط الإنترلوك" يتحمل الضغوط والأحمال العالية من 250 حتي 300 كجم لكل سم2، وأهم ما يميز الإنترلوك هو التنوع الكبير فى أشكاله مما يعطى فرصة للإبداع فى تصميم الأرضيات.

بلاط الإنترلوك يغزو الشوارع والحوارى الضيقة بمنطقة الكرنك (1)
بلاط الإنترلوك يغزو الشوارع والحوارى الضيقة بمنطقة الكرنك

 

بلاط الإنترلوك يغزو الشوارع والحوارى الضيقة بمنطقة الكرنك (2)
بلاط الإنترلوك يغزو الشوارع والحوارى الضيقة بمنطقة الكرنك

 

بلاط الإنترلوك يغزو الشوارع والحوارى الضيقة بمنطقة الكرنك (3)
بلاط الإنترلوك يغزو الشوارع والحوارى الضيقة بمنطقة الكرنك 

 


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