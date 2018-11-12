صور.. التموين تضبط 4 مصانع لإنتاج الحلوى مجهولة المصدر قبل المولد النبوى

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة شرطة التموين، فى شن حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، وخاصة استهداف مصانع إنتاج الحلوى الجافة للوقوف على صالحيه التراخيص والمواد المستخدمة فى إنتاج الحلوى.

و أسفرت الحملات عن ضبط 4 من مسئولي تلك المصانع بدوائر أقسام شرطة " المرج ، باب الشعرية "، وشملت ضبط "مصطفي خ ا" 29 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة المرج، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على 11.200 طن سكر، 2.160 طن خام لبان، 750 عسل جلوكوز، 440 كيلو لبان، 75 كيلو صمغ عربى، 55 كيلو كامينا، 40 كيلو مكسبات طعم، 232720 قطعة مصاصة، 50400 قطعة لبان.

كما تم ضبط "طارق.ج.م" 57 سنة، صاحب مصنع حلوى جافة بدون ترخيص، فى باب الشعرية، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على 1200 طن سكر، 1.800 طن عسل جلوكوز، 24 كيلو كامينا، 36000 قطعة حلوى، 200 عبوة فارغة، أدوات تصنيع.

وتمكنت الحملات من ضبط "عبد النبي ف ع" 48 سنة، صاحب مصنع حلوى جافة بدون ترخيص، فى باب الشعرية، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على 900 كيلو عسل جلوكوز، 100 سكر، 300 كيلو حمص، 100 كيلو حلوى، أدوات تصنيع.

كما تم ضبط "نادر ص م" 44 سنة، صاحب مصنع حلوى جافة بدون ترخيص، فى باب الشعرية، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على 900 كيلو عسل جلوكوز، 250 سكر، 200 كيلو جوز هند، 300 كيلو حلوى، 200 عبوة فارغة، أدوات تصنيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصانع بدون ترخيص واستخدامهم مواد مجهولة بقصد طرحها بالأسواق في ذكرى الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وتحقيق إرباح غير مشروعة، وتحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



جانب من ضبط مصنع حلوي مجهولة



حلوي جافه مجهولة المصدر



مصنع حلوي جافه بدون ترخيص



مصنع حلوي جافه مجهولة المصدر