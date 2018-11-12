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صور.. البابا تواضروس يلتقى أسر شهداء ومصابى حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:51 م
صور.. البابا تواضروس يلتقى أسر شهداء ومصابى حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابى البابا تواضروس يستقبل أسر ضحايا حادث المنيا
كتب محمد رضا
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الاثنين، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أسر شهداء ومصابى الحادث الإرهابى الأخير.

 

وحرص قداسة البابا خلال اللقاء على تعزية أسر الشهداء والتأكيد على مساندة الكنيسة لهم، كما اطمئن قداسته على أحوال المصابين الذين لا يزالوا يتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد بأكتوبر.

 

كان الحادث الإرهابى المؤسف قد وقع يوم 2 نوفمبر الجارى، وطال سيارتى نقل ركاب (مينى باص وميكروباص)، وراح ضحيته 7 شهداء ينتمون لمدينة المنيا، وأكثر من 20 مصاب من مدينة المنيا وقرية الكوامل بحرى بسوهاج، وتماثل أكثرهم للشفاء، بينما يرقد الباقون بمستشفى الشيخ زايد بأكتوبر لاستكمال علاجهم.

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