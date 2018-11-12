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صور.. البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بريطانيا بالمقر الباباوى بالعباسية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:21 م
صور.. البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بريطانيا بالمقر الباباوى بالعباسية البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بريطانيا بالمقر الباباوى بالعباسية
وائل ربيعى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، جوفير آدم سفير، بريطانيا الجديد فى مصر.

 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - فى تصريح له - إن قداسة البابا تواضروس الثانى رحب بالسفير البريطانى الجديد بالقاهرة، متمنيا له النجاح فى مهمته فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمع البلدين الكبيرين، وقدم له هدية تذكارية فى ختام اللقاء.

 
البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بريطانيا بالمقر الباباوى بالعباسية
البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بريطانيا بالمقر الباباوى بالعباسية

 

البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بريطانيا بالمقر الباباوى بالعباسية
البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بريطانيا بالمقر الباباوى بالعباسية

 


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سفير بريطانيا

المقر الباباوى




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