صور.. افتتاح مطار مسقط الدولى الجديد فى سلطنة عمان

كتب مصطفى عنبر

افتتح فهد آل سعيد، نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان لشئون مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، مطار مسقط الدولى الجديد، الذى يستوعب 20 مليون مسافر سنويا فى مرحلته الأولى.



مطار مسقط الدولى الجديد

وقال آل سعيد فى تصريح صحفى على هامش الاحتفال الذى حضرته وفود من عدة دول: إن "المطار الجديد يأتى كأحد أهم المنجزات التى تشهدها السلطنة فى مسيرة النهضة المباركة للسلطان قابوس بن سعيد، ويمثل انفتاح السلطنة على العالم بشكل أكبر".



مطار مسقط الدولى

وأضاف أن المطار، بالإضافة إلى الموانئ والطرق، كلها مشاريع تصب فى تطوير البنية الأساسية، ما يشجع على جلب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة، إضافة إلى الأهداف التنموية والاجتماعية والثقافية التى تهم المواطن العُمانى.

من جانبه، قال وزير النقل والاتصالات العمانى أحمد الفطيسى، إن مطار مسقط الدولى إضافة نوعية لقطاع الطيران المدنى فى السلطنة، بما سيعزز من منظومة القطاع على مستوى المنطقة، وذلك لما يتمتع به من إمكانات ومستوى عالٍ من حيث الأنظمة والتجهيزات وقدرته على استيعاب النمو المتزايد فى أعداد المسافرين القادمين والمغادرين.



مطار مسقط الدولى الجديد

وأضاف الفطيسى فى كلمته خلال حفل الافتتاح، أن هذا الصرح أصبح كيانا اقتصاديا وسياحيا واستثماريا للسلطنة، ويصنف حسب معايير الطيران المدنى الدولية على أنه ضمن المطارات المثالية، حيث يستوعب 20 مليون مسافر سنويا بمرحلته الأولى، ليرتفع العدد إلى 56 مليون مسافر فى المراحل اللاحقة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى المسافرين نحو 580 ألف متر مربع، ويتكون من ثلاثة أجنحة (3 مستويات لكل جناح) والمنطقة الوسطى (5 مستويات) التى تربط الأجنحة الثلاثة، وتوجد ثلاثة مداخل رئيسة تؤدى إلى تلك المستويات، بالإضافة إلى صالات للقادمين والمغادرين من كبار الشخصيات.



مطار مسقط الدولى

ويتضمن المبنى 118 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركات الطيران، و82 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركة عمان. وتتوزع أماكن البيع بالتجزئة بالجانبين الجوى والبرى من المبنى، على مساحة 12 ألف متر مربع.

كما يتضمن بوابتين مخصصتين للطائرات كبيرة الحجم كطائرات (إيرباص 380) و(بوينغ 747) متصلتين بجسور لصعود الطائرة، و10 خطوط لأحزمة تسلم الأمتعة، منها ثمانية للرحلات الدولية، واثنان للرحلات الداخلية، بطاقة استيعابية قدرها 5200 حقيبة فى الساعة، وبطول 11.2 كيلومتر.

ويتوافر بالمبنى صالات خاصة للدرجتين الأولى ورجال الأعمال، ومكاتب لخطوط الطيران وتأجير المركبات، ومكاتب للمعلومات السياحية والخدمات المتنوعة.

ويشتمل المبنى على فندق فى الجانب الجوى، يتكون من 90 غرفة مزودة بالخدمات الضرورية للنزلاء، وقد روعى فى تصميم المبنى التوسعات المستقبلية بتخصيص منطقة تتسع لبناء 90 غرفة إضافية.

ويحتوى المبنى على 40 جسرا جويا لنقل المسافرين من الطائرات وإليها عن طريق 29 صالة انتظار، و16 صالة انتظار إضافية لنقل المسافرين من الطائرات وإليها عن طريق الحافلات عند الضرورة، إلى جانب مواقف للطائرات بطاقة استيعابية تبلغ 59 موقفا.

وتم توريد أنظمة المراقبة الجوية والاتصالات للمطار، وتركيبها وربطها بمطار صلالة والمطارات الإقليمية بالسلطنة، وذلك فى أبراج المراقبة ومركز مسقط للمراقبة الجوية ومركز الطوارئ والتدريب، بالإضافة إلى تركيب المعدات الداعمة للأنظمة وعملية الربط للمرافق الخارجية داخل المطار وخارجه مثل الرادارات والراديوهات الصوتية وغيرها.

ويتوافر بمطار مسقط الدولى 4722 موقفا للسيارات، منها 2054 موقفا مظللا موصلة بممرات مظللة، لربط المواقف بمبنى المسافرين، إضافة إلى قاعات انتظار الحافلات ومبانى الخدمات والتسهيلات.