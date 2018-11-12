صحيفة أمريكية: تحديات سياسية صعبة فى انتظار ترامب بعد عودته من باريس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب تنتظره تحديات سياسية صعبة عقب عودته إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته فى احتفالات مرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، وتتراوح تلك التحديات ما بين قرارات تتعلق بمنصب وزير العدل وحتى التحقيقات التى تحيط به وبإدارته.

وأوضحت الصحيفة، أن أعضاء من الأغلبية الديمقراطية فى الانعقاد الجديد لمجلس النواب أشاروا إلى أنهم سيجرون تحقيقات حول عدة جوانب من إدارة ترامب بما فى ذلك تعيينه لماثيو وايتاكر كقائم بأعمال وزير العدل.

وقال النائب جيرولد نادلر، الذى من المرجح أن يترأس لجنة القضاء عندما يسيطر الديمقراطيون فى يناير المقبل، إن هجمات وايتاكر فى الماضى على المحقق الخاص روبرت مولر تشير إلى أن قد يعرقل التحقيقات التى يجريها الأخير فى التدخل الروسى فى الانتخابات ىالأمريكية.

وقال نادلر، إنه يريد استدعاء وايتاكر أمام لجنته، مشيرا إلى أن أول شئ سيفعله هو حماية تحقيقات روبرت مولر.

كما سيتعين على ترامب أن يقرر ما إذا كان سيعين وايتاكر بشكل دائما لخلافة جيف سيشنز أم أنه سيعثر على مرشح أخر. وفى كلتا الحالتين، فإن تعيين وزير جديد للعدل سيثير جلسات استماع عديدة لتأكيد الترشيح فى مجلس الشيوخ.

من ناحية أخرى، تعود قضية ستورمى دانيالز على دائرة الضوء من جديد، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المدعين الفيدراليين أصبح لديهم أدلة تفيد معرفة ترامب بالأموال التى تم دفعها للمثلة الإباحية وعارضة مجلة بلاى بوى السابقة سكارين ماكجدول مقابل التزامهما الصمت بشان علاقته بهما.