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"صحة" سوهاج تغلق مركزا للحضانات بدون ترخيص تديره ممرضة ونقل الأطفال لـ"العسيرات"

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:13 ص
"صحة" سوهاج تغلق مركزا للحضانات بدون ترخيص تديره ممرضة ونقل الأطفال لـ"العسيرات" حضانة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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أغلقت لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، مركزا للحضانات بدون ترخيص بمركز المنشاة جنوب المحافظة تديره ممرضة والقائمين على رعاية الأطفال المبتسرين داخل الحضانات لا تربطهم علاقة بمهنة التمريض.

جاء ذلك جاءت عملية الإغلاق بعد العرض على الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، والذى قرر سرعة التعامل مع الواقعة طبقا للقانون وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج هيئة الإسعاف.

وعلى الفور تم إرسال فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمركز الأطفال، وبالفحص تبين أن المركز به 3 أطفال داخل الحضانات وأن القائمة على المركز ممرضة والمركز بدون ترخيص والقائمات على رعاية الأطفال عاملات ليس لديهن خبرة أو علاقة بمهنة التمريض.

تم نقل الأطفال المبتسرين الثلاثة إلى مستشفى العسيرات المركزى عن طريق سيارات إسعاف مجهزة، وتم الإتصال بأهليتهم وإطلاعهم على الأمر والأطفال بحالة صحية جيدة ويخضعون للرعاية الكاملة وحالتهم مستقرة.

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بمركز المنشاه بتشميع المركز وجار الأن تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة .

وزيرة الصحة تصدر قرارًا بتعين هانى جميعة مدير لمديرية الصحة بسوهاج

 

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