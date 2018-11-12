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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:40 م
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شيخ الأزهر يستقبل سفراء أفغانستان واليمن بالقاهرة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:40 م
شيخ الأزهر يستقبل سفراء أفغانستان واليمن بالقاهرة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى لقاءين منفصلين ، محمد محق سفير أفغانستان بالقاهرة ، ومحمد على مارم، سفير اليمن بالقاهرة.
 
وأكد فضيلة الإمام الأكبر ، على ضرورة الاهتمام بالتعليم الذي ينمي الوعي لدى الشباب الأفغاني ، لمواجهة الفكر المتطرف باعتباره أهم التحديات التي تواجه أفغانستان، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف على استعداد لتقديم مزيد من الدعم لأفغانستان من خلال المنح المقدمة لطلابها للدراسة في الأزهر، واستقبال أئمتها في برنامج لتدريبهم على التعامل مع أهم المشكلات التي تواجهها، وفي مقدمتها مواجهة الخطاب المتشدد.
 
من جهته أعرب سفير أفغانستان عن تطلع بلاده لدور أكبر للأزهر الشريف في أفغانستان، لمساعدتها في تحقيق الاستقرار، ومواجهة الفكر المتطرف، مضيفًا أن فكر الأزهر ومنهجه المعتدل هو حائط الصد الأول في مواجهة التطرف والإرهاب في العالم.
 
 
كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير، محمد علي مارم، سفير اليمن بالقاهرة ، وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف ،   حريص على دعم أبناء اليمن في كافة المجالات التعليمية والدعوية، بما يسهم في تحقيق التعايش والاستقرار بين أبناء الشعب اليمني الشقيق، مؤكدًا استعداد الأزهر لاستقبال الأئمة اليمنيين لتدريبهم على التصدي للأفكار المتشددة، ومواجهة التحديات والقضايا المعاصرة التي تهم الشأن اليمني.
 
من جانبه، أعرب السفير اليمني بالقاهرة عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر، على الدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر الشريف لأبناء اليمن الدارسين في الأزهر، مضيفًا أن الشعب اليمني بحاجة إلى صوت الأزهر الشريف الذي يحظى بمكانة كبيرة في نفوس جميع أبناء العالم الإسلامي.
 
 
 

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