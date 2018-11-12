شركة مياه الشرب بالإسكندرية تشارك فى حملة 100 مليون صحة بالكشف على موظفيها

انطلقت حملة (100 مليون صحة ) بشركة مياه الشرب بالإسكندرية للكشف على الموظفين وأيضاً الجمهور من منطلق حرص المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على تفعيل دور المشاركة المجتمعة مع الجمهور .

وانطلقت الحملة بالتعاون بين وزارتى الصحة والإسكان اعتباراً من الأربعاء 1 نوفمبر 2018 وتستهدفت الحملة الكشف على العاملين بالمحطات والفروع التجارية بالشركة وأيضاً الجمهور المتعامل مع الفروع التجارية.

وقال المهندس أحمد جابر، إن الحملة تتولى الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية وتنظيم ندوات للتوعية بالمرض وأسبابه وطرق علاجة، وقد تم اجراء المسح الطبى على حوالى 2500 من العاملين والمواطنين بفروع محرم بك والبلد والرمل والنزهة ومركز التدريب بالشركة ومحطة النزهة ومحطة المعمورة، وسوف يتم خلال هذا الشهر استكمال الكشف بباقي فروع الشركة ومحطاتها، طبقا للجدول الموضوع مع وزارة الصحة، وقد تم إبلاغ الحالات المصابة بخطوات استكمال باقى التحاليل والأشعات المطلوبة لصرف العلاج من منافذ وزارة الصحة بالمجان، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.