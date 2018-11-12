شركة مبادلة تشترى 20% فى امتياز نور البحرى فى مصر من إينى

أحمد أبو حجر، رويترز

قالت شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبى، اليوم الاثنين إنها اشترت 20% فى امتياز نور البحرى بشمال سيناء فى مصر من إينى الإيطالية.

وتملك شركة إيني من خلال وحدة تابعة لها 85% فى الامتياز وتديره بالاشتراك مع ثروة للبترول البالغة حصتها 15%.

وقالت مبادلة للبترول إن الاتفاق معلق باشتراطات من بينها موافقة السلطات المصرية.

ومن جانبه قال مصدر مسئول بقطاع البترول المصرى أن المفاوضات بين الطرفين بدأت مع بداية شهر أكتوبر الماضى، مشيرا إلى الاتفاق بين مبادلة الإماراتية وإينى الإيطالية يخضع لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية.

وبحسب المصدر فإن النتائج الواعدة لحقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط أسهمت بقوة فى زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك لمصر فى هذه المشروعات الضخمة، متوقعا أن يكون امتياز نور واعدا.

وأشار إلى أن دخول شركاء جدد للاستثمار فى قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التى يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد، مضيفا أن ذلك يدعم اتجاه الحكومة فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

كان مجلس الوزراء وافق فى مارس الماضى على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز فى منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط، قبل أن يوافق على ذلك مجلس النواب، وبموجب الاتفاقية، تنفق إينى الإيطالية وثروة المصرية نحو 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة 6 سنوات بما يشمل حفر بئر فى المرحلة الأولى وأخرى فى الثانية.

وكانت شركة مبادلة قد وقعت الاتفاق النهائى لشراء الشركة الإماراتية 10% من حصة شركة إينى الإيطالية فى منطقة امتياز شروق البحرية التى يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

واكتشفت إينى الإيطالية حقل ظُهر عملاق الغاز المصرى بالبحر المتوسط فى أغسطس 2015، والذى يضم احتياطات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، فيما وصل حجم الإنتاج اليومى من الحقل إلى نحو 2 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج اليومى من الغاز إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب قبل نهاية عام 2019.

وتعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية فى أبو ظبى إحدى الشركات الرائدة فى مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة فى منطقة الشرق الأوسط و جنوب شرق آسيا.