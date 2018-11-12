شرطة التموين تضبط 84 قضية أبرزها شركة بداخلها 14 ألف جهاز طبى مجهول المصدر

كتب إبراهيم أحمد - دينا الحسينى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات مباحث التموين، بمديريات الأمن، حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 84 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 87,860 طن- 160,772 ألف عبوة- 21,607 ألف قطعة– 87,800 ألف متر– 140 لتر – 369 إسطوانة بوتاجاز .

وجاء أبرز تلك القضايا ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات والأجهزة الطبية (غير مرخصة) بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بالقاهرة)، لحيازته وتجميعه كميات قدرها (14706) جهاز، وقطعة من المستلزمات، والأجهزة الطبية (جهاز ضغط – خافض حرارة – جهاس قياس السكر – شرائط سكر – سرنجات) ذات منشأ أجنبى وخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمضبط مالك مصنع لمنتجات العصائر (غير مرخص) بدائرة قسم شرطة ثان طنطا (بالغربية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة قدرها (36000) عبوة من العصائر مجهولة المصدر، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط ثلاثة متهمين بنطاق محافظتى "القاهرة – البحيرة" لتجميعهم عدد 130 إسطوانة بوتاجاز "كبيرة وصغيرة" الحجم للاتجار بها فى السوق السوداء، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.