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شرطة التعمير تضبط 6 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة السادات

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:07 م
شرطة التعمير تضبط 6 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة السادات الأدوات المستخدمه في التنقيب
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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ألقت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة القبض علي  ستة أشخاص بمدينة السادات حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وبحوزتهم العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التنقيب .

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة تعمير مدينة السادات عن قيام بعض الأشخاص بمحاولة التنقيب عن الآثار بأحد العقارات الواقعة بالمنطقة الخامسة بمدينة السادات ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محل الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط كلٍ م أحمد ج. ح ، مواليد 1993 ، كرم ن. ع ، مواليد 1994 ، حافظ ع. ح ،مواليد 1992 ، عمرو إ. خ ،مواليد 1991، سائق ، على أ. ع، مواليد 1979 ، محمد ع. ا، مواليد 1971، صاحب معرض سيارات، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

ومن خلال الفحص تبين قيامهم بالتنقيب بقطعتى أرض بحثاً عن الآثار، وضُبط بحوزتهم العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التنقيب ، بمواجهة المتهم الأول إعترف بالتنقيب عن الآثار، وأنه قام بإستئجار المُتهمين المُضبوطين لمساعدته فى أعمال الحفر، بالإستعلام عن مالكة العقار تبين أنها سارة م. م، هاربة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.

 

 

 


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