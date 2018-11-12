شاهد.. محمد صلاح يأكل كشرى ويلعب شطرنج مع سام مرسي

كتب محمد رضا

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، مجموعة فيديوهات وصور جديدة تجمعه بسام مرسى ونجوم المنتخب على الطائرة وفى السيارة، وكعادته كان للنجم المصرى لقطاته المميزة والجاذبة للاهتمام بينه وبين زملائه، والتى كشف عنها عبر صفحته الشخصية بعد وصوله إلى القاهرة للمشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراة تونس.



محمد صلاح فى الطائرة

وظهر محمد صلاح، مع زميل وهما يلعبان الشطرنج، وبعد مداعبات متواصلة بينهما فى مقاطع فيديو مقتضبة، نشر محمد صلاح صورة وهو يشير إلى زميله مكتوب عليها "The loser"، فيما جاء فى صورة آخرى داخل السيارة وهو يأكل الكشرى، مرتديًا تيشيرت أسود ظهر به فى صورة أخرى وهو ملثم.

يذكر أنه قد وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم، محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، قادمًا من إنجلترا استعدادًا للمشاركة مع المنتخب فى مباراة تونس، المقرر لها الجمعة المقبلة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



محمد صلاح يأكل الكشرى

ووصل صلاح على متن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار هيثرو بلندن وأنهى إجراءات وصوله بصالة الخدمة المميزة بمبنى الركاب 3، ومن المقرر أن يغيب محمد صلاح عن أول مران للمنتخب اليوم ببرج العرب والمقرر إقامته فى السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وهو ما يعنى صعوبة لحاق اللاعب بالمران على أن يشترك فى مران الغد.



لعبة الشطرنج فى يد محمد صلاح



محمد صلاح يلعب الشطرنج على الطائرة

واختار أجيرى 27 لاعباً للمباراتين منهم 11 محترفاً وهم، ‏أحمد المحمدى ( أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازى (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن (تريزيجيه) (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليونانى)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسى (ويجان أتلتيك الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي)، على غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتى الأمريكي)، و16 لاعبا محليا هم مروان محسن (الاهلى) وطارق حامد (الزمالك) وايمن اشرف (الاهلى) ومحمد الشناوى (الاهلى) ومحمود حمدى"الونش"(الزمالك) وباهر المحمدى (الاسماعيلى) وصلاح محسن (الاهلى) ومحمد محمود (دجلة) ومحمود عبد الرحيم "جنش"(الزمالك) ومحمد ابو جبل (سموحة) ومحمد حمدى (بيراميدز) واحمد ايمن منصور (بيراميدز) واسلام جابر(الداخلية) وطاهر محمد (المقاولون) ، بينما تم إستبعاد عمرو السولية و محمد هانى لاعبى الأهلى للإصابة.