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شاهد في دقيقة.. "جحيم كاليفورنيا" تعرف على حرائق الغابات الأكبر في أمريكا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:51 ص
شاهد في دقيقة.. "جحيم كاليفورنيا" تعرف على حرائق الغابات الأكبر في أمريكا حرائق الغابات في كاليفورنيا
إعداد : ريم عبد الحميد
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على الرغم من أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن من واحدة من أسوأ موجة حرائق في تاريخها الحديث تسببت في نزوح مئات السكان من منازلهم.

ـ أسفرت حرائق الغابات في كاليفورنيا عن مصرع 25 شخصا وتدمير 7 آلاف منزل حتى الآنـ بدأت الحرائق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضيـ فشلت قوات الإطفاء الأمريكية حتى الآن في السيطرة على الحرائق المندلعة قبل أيامـ أسفرت الحرائق عن تدمير مدينة "براديس" بالكاملـ يشهد محيط الحرائق حالة فزع ونزوح جماعي بين السكانـ دفعت تلك الحرائق عدد من مشاهير هوليوود إلى مغادرة منازلهم بينهم كيم كارديشيان وليدي جاجاـ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية متهماً إياها بالتقاعسـ ولا يزال جحيم كاليفورنيا يتوالى ..


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جحيم كاليفورنيا

كاليفورنيا

حرائق الغابات

أمريكا

اليوم السابع بلس




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