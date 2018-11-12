شاهد فى دقيقة.. تعرف على أسعار حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية

كتب ــ مدحت وهبة

طرحت الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات حلوى المولد النبوى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لدى الشركة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث ستقوم شركة مخابز القاهرة بتوريد المنتجات بجانب حصول الشركة القابضة على عروض من العديد من الشركات الأخرى .

ننشر فى الفيديو التالى تقريرا عن أسعار حلوى المولد فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة .

1ـ طرح عبوة زنة كيلو و100 جرام بأسعار تتراوح من 30 إلى 50 جنيها وتتضمن 12 صنفا

2ـ طرح عبوة زنة كيلو ونصف جرام بأسعار من 50 إلى 70 جنيها وتتضمن 15 صنفا

3ـ طرح عبوة زنة 2.5 كيلو جرام بأسعار من 90 إلى 100 جنيه وتتضمن 19 صنفا

4ـ طرح 3 كيلو بسعر 125 جنيها وتضم 24 صنفا

5ـ طرح عبوة فاخرة زنة 4.2 كيلو جرام تتضمن 30 صنفا بسعر 275 جنيها