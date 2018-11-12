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شاب يتعدى جنسياً على طفل بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:38 م
شاب يتعدى جنسياً على طفل بمدينة إسنا جنوبى الأقصر متهم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تعدى شاب جنسياً على طفل بقرية العضايمة التابعة لمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بورود بلاغ من "ب.م" ربة منزل أفادت فيه بقيام شخص يدعى "ع.ع" بالتعدى جنسياً على نجلها "أ" 6 سنوات، وذلك وسط الزراعات بقرية العضايمة بدائرة المركز، وبإجراء الفحص الطبى للطفل تم التأكد من صحة البلاغ، فأمر مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم فى الواقعة.

 

وبإجراء التحريات والتحقيقات تمكن رجال مباحث المركز من ضبط المتهم "ع.ع"، وبسؤاله أمام مأمور المركز اعترف بارتكابه الواقعة وتعديه جنسياً على الطفل فى منطقة زراعات القرية، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 8213 لسنة 2018 إدارى إسنا، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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