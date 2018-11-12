سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش و البانجو والهيروين والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.م.ا"29 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ش.ع"20 عاما عاطل ومقيم فنارة بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "هشام.م.ا"37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "كامل .ا.ذ"32 عاما عامل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته 90 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.