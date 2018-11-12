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سقوط مرتكبى واقعة مقتل فرد أمن شركة وسرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بالساحل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:16 ص
سقوط مرتكبى واقعة مقتل فرد أمن شركة وسرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بالساحل المتهمون والمضبوطات
كتب: إبراهيم أحمد _ دينا الحسيني
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 تمكن مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط مرتكبى واقعة إطلاق عيار نارى، ومقتل أحد الأشخاص بالساحل، وسرقة كمية من القطع الحديدية "سقالات" بموقع تحت الإنشاء.
 
 
البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من شرطة النجدة بإطلاق أعيرة نارية، ومتوفى بموقع تابع لإحدى شركات المقاولات أسفل كوبرى محور روض الفرج "تحت الإنشاء" بشارع كورنيش النيل، أمام عمارات أغاخان بدائرة القسم.
 
 
ومن خلال الفحص تم التقابل مع "محمد.ع.إ" مشرف أمن بالشركة، ومقيم بالشرقية، والذى قرر بأنه حال تواجده وزميله "إبراهيم.ع.ع" 48 سنة، فرد أمن إدارى بذات الموقع، ومقيم بالقليوبية "توفى إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والرقبة من الجهة اليمنى" بمحل عملهما بموقع الشركة، شاهدا سيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص, وقيامهم بسرقة بعض قطع السقالات الحديدية من داخل الموقع، فقاما بإعتراضهم بإلقاء بعض الحجارة على السيارة، مما أدى إلى تهشم زجاجها الأمامى فأطلق أحدهم عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاههما، نتج عن ذلك إصابة الثانى المنوه عنها، والتى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار بالسيارة .
 
 
وعلى الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والعمل على ضبط مرتكبيها أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "إبراهيم.أ.م" 28 سنة، سبق إتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "سلاح أبيض، سرقة" ، "عبدالرحمن" 21 سنة، ومقيم بذات العنوان "شقيق الأول"، "أيمن.م.ح" 25 سنة، "محمد.أ.ا" 37 سنة، سبق إتهامه فى 12 قضية "مخدرات"، "محمد.ع.م" 28 سنة، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، "عبداللطيف.إ.ع" 31 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "خطف" هارب ،وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، عدا المتهم السادس "جارى ضبطه" وبحوزة الأول سيارة " ميكروباص، بدون لوحات معدنية" ملك والد خطيبته، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم " الهارب " وإقر الأول باتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة بعض المهمات والقطع الحديدية من داخل الموقع  المشار إليه، وفى سبيل ذلك توجهوا بالسيارة المضبوطة، وعقب استيلائهم على 14 قطعة حديدية "سقالات" من الموقع فوجئوا بقيام المجنى عليهما برشقهم بالحجارة فى محاولة لضبطهم  فأطلق الرابع عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهما محدثاً إصابة المجنى عليه، والتى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وأضاف بقيامه بإصلاح زجاج السيارة المهشم، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها .
 
 
كما تم بإرشادهم ضبط القطع الحديدية المستولى عليها لدى عميلهم صابر خ. ش 63 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والذى أقر بشرائها وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشاد المتهم الرابع ضبط سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم، و8 طلقات لذات العيار" والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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