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سقوط عامل لاستيلائه على أموال الدعم من خلال بطاقات التموين فى أطفيح

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:21 م
سقوط عامل لاستيلائه على أموال الدعم من خلال بطاقات التموين فى أطفيح بطاقة تموين-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بإستخدام بطاقات التموين، بطريقة غير مشروعة للإستيلاء على أموال الدعم، وضبط بحوزته 676 بطاقة تموين في أطفيح. 
 
وردت معلومات للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح تفيد تورط " هشام ع. م" عامل في  تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بأهالى قريته، وإدخال بيانات وهمية تُفيد حصول أصحاب تلك البطاقات على السلع التموينية الخاصة بهم على غير الحقيقة بالمخالفة للقوانين و اللوائح التموينية المنظمة لهذا الشأن، لتحقيق أرباحاً طائلة بطريقة غير مشروعة .
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 676  بطاقة تموين ذكية ،وماكينتى صرف خاصة بصرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين.
 
بمواجهته، اعترف بحيازته للبطاقات بقصد إدخال بيانات وهمية تُفيد حصول أصحاب تلك البطاقات على السلع التموينية الخاصة بهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، باستخدام الماكينات المضبوطة بحوزته، والخاصة بشقيقه صاحب مخزن بلدى بذات القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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