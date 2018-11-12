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سقوط عاطل أثناء محاولة سرقة خزينة شركة وتقيده عاملة نظافة بقصر النيل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:09 م
سقوط عاطل أثناء محاولة سرقة خزينة شركة وتقيده عاملة نظافة بقصر النيل المتهم بمحاولة سرقة خزينة شركة فى قصر النيل
كتب إبراهيم أحمد
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القى رجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل ، القبض على عاطل لقيامه بمحاولة سرقة خزينة شركة و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى لضباط وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل من الخدمات الأمنية المعينة، بضبط لص بمعرفة الأهالي بالانتقال والفحص تم التقابل مع "محمد.ش.س" 38 سنة، مدير شركة، و"منصور.ع.ح" 24 سنة، حارس عقار، و"منى.ع.ع" 23 سنة، عاملة نظافة، وبصحبتهم "أحمد.ر.ع" 24 سنة، عاطل، وبحوزته  ( شنيور كهربائي ، سلاح أبيض " سكين " ).

 

وقرر الأول أنه فور حضوره لمقر الشركة عمله، فوجئ بمحاولة الأخير الخروج من  مقر الشركة، فاستعان بالثانى وتمكنوا من ضبطه، وقررت الثالثة بأنها حال تواجدها بالشركة محل الواقعة، فوجئت بالمتهم قام بتقييدها باستخدام قطعة قماش صفراء خاصة بأعمال النظافة، وغلق فمها بشريط لاصق تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتوجه لمكتب الحسابات وحاول فتح الخزينة المتواجدة بداخلها باستخدام الشنيور المضبوط وفور استشعاره بحضور الأول فر هارباً وتمكن الأول والثاني من ضبطه.

 

و بمواجهة المتهم بأقوال المبلغين أعترف بارتكاب الواقعة، بقصد  الاستيلاء علي ما بخزينة الشركة من مبالغ مالية لسابقة عمله بأحد الكافيهات التابعة للشركة ولعلمه باحتفاظهم بمبالغ مالية كبيرة بمقر الشركة .


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