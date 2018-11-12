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سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وكمية من الهيروين بالإسماعيلية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:17 م
سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وكمية من الهيروين بالإسماعيلية هيروين-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية  بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش " و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جرام. 

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام  الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه بالقبض على كلا من المتهم "محمد.ح.ع" 35  عاما والمتهم "عمار.ع.م"22 عاما عاطلين مقيمين بدائرة مركز القصاصين  حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزتهما  سلاح نارى "بندقية خرطوش" و4طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جرام   ومبلغ مالى و2هاتف محمول.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما  للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما المحرمة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

 


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