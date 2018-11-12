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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاحتيال على السيدات بالغربية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:15 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاحتيال على السيدات بالغربية المتهمون
كتب: إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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نجح قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتى أمن الغربية والبحيرة، فى القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على السيدات، والاستيلاء على مصوغاتهم والإتجار فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
 
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام كل من "أحمد.ع.م" 26 سنة عاطل، "سناء.ع.ا"  39 سنة ربة منزل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع النصب على السيدات، وإيهامهن بأنهم مندوبى مبيعات لدى شركة منظفات، وإقناعهن بالدخول فى مسابقة بالشركة على جوائز عينية ورحلات عمرة، ويشترط لدخولهن تلك المسابقة تقديم مصوغات ذهبية لضمان دخول المسابقة، وقيامهم بمغافلتهن، والاستيلاء على المصوغات الذهبية، واستبدالها بمصوغات مقلدة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرتى أمن البحيرة والغربية تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وقاموا بالإرشاد عن المسروقات عبارة عن كمية من المشغولات الذهبية بحوزة "رمضان م. ع"  46 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية ببندر إيتاى البارود بمحافظة البحيرة على علم بكون المضبوطات متحصلات "وقائع سرقة" تم ضبطه والمسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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