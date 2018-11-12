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سقوط أمطار متوسطة على كافة مناطق شمال سيناء

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:28 ص
سقوط أمطار متوسطة على كافة مناطق شمال سيناء جانب من الأمطار
شمال سيناء - محمد حسين
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تعرضت مناطق شمال سيناء صباح اليوم الإثنين، لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.
 
وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن الأمطار تجدد سقوطها على مناطق شمال سيناء الساحلية، ومناطق شرق العريش، ولَم تصل بلاغات بأى أضرار نتيجة سقوط الأمطار.
 
وأكد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة العريش، أنه تم اليوم الدفع بمعدات الكسح لسحب تجمعات المياه من الشوارع، لافتا إلى أن الأمطار لم تسبب أى إغلاق للشوارع داخل مدينة العريش.
 
وأضاف نصرالله محمد رئيس مركز نخل، أن جريان أودية محدود تشهده مناطق جبلية فى مركز نخل بوسط سيناء وتتابع غرفة العمليات سير السيول التى لم تتسبب فى أى أضرار بممتلكات الأهالى أو تعطيل لحركة السير على الطرق.
 

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