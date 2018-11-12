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سفير اليمن يشيد بدور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:17 م
سفير اليمن يشيد بدور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
إيمان حنا
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أشاد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم ،  بدور الأزهر الشريف ، فى  نشر الفكر الوسطي المعتدل وتقديم الدين الإسلامي  ، بالصورة الصحيحة، مثمناً مواقف الأزهر الشريف الداعمة لبلادنا وشرعيته الدستورية  ، مضيفا خلال لقائه اليوم مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ،  لبحث مسارات التعاون بين اليمن ومشيخة الأزهر الشريف ، كما نقل السفير مارم ،  تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي ،  إلى الإمام الأكبر، حسبما أورد الموقع الرسمى للسفارة.

 

واستعرض السفير مارم ، مع شيخ الأزهر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن ،  والتقدم الذي أحرزته قوات الجيش اليمنى مدعومةً بالتحالف العربي في كافة الجبهات، وجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع وإعادة الحياة إلى المناطق المحررة التي تضررت من الحرب .

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فضيلة شيخ الأزهر والسفير اليمنى

 

وعبر مارم ، عن شكره وامتنانه للإمام الأكبر على تقديمه خمسين منحة تعليمية في جامعة الأزهر للطلبة اليمنيين ،  بالإضافة إلى استعداد الأزهر لتدريب الوعاظ والمرشدين .

 

كما هنأ الإمام الأكبر اليمنيين على الانتصارات العسكرية التي أحرزها الجيش اليمنى ، وأعرب شيخ الأزهر عن استعداد مشيخة الأزهر الشريف ، لتقديم كل سبل الدعم اللازم لليمن في مواجهة الفكر الضال بكل صورة وأنواعه، مؤكداً استمرار تقديم المنح الدراسية والتدريبية وبصورة مستمرة ، موجهاً الجهات المعنية في المشيخة بحل كافة الإشكاليات التي تواجه الطلبة اليمنين الدارسين في جامعة الأزهر وخاصة ما يتعلق بمسألة الموافقات الأمنية ، كما أكد سماحته الموافقة على السماح لحاملي الشهادات التي لم يمض عليها أكثر من خمس سنوات من الالتحاق بالجامعة .

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جانب من اللقاء

 

شارك فى اللقاء المستشار محمد العبادي الملحق الثقافي و المستشار عبدالرقيب منصور الملحق الإعلامي المساعد.


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