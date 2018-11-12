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رفع مكافأة المدارس العلمية بشمال سيناء 100% و 33% للمحافظات

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:11 م
رفع مكافأة المدارس العلمية بشمال سيناء 100% و 33% للمحافظات وزارة الاوقاف-ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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فى إطار الاهتمام بمحافظة شمال سيناء ودعم نشر الفكر الوسطى المستنير بها، وتشجيع الأئمة المقيمين بها والذين تقدموا بطلبات للنقل إليها، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رفع مكافأة المدارس العلمية بها بنسبة 100% لتصبح 600 جنيه شهريا بدلاً من 300 جنيه لكل عضو مشارك بهذه المدارس، بشرط اجتياز الدورة التى تعقدها الوزارة لهذا الشأن لمن لم يسبق له النجاح فى مسابقة الأئمة المتميزين، أما من سبق له النجاح فى مسابقة الأئمة المتميزين فيرفع تلقائيا، ويطبق ابتداء من 1 ديسمبر 2018م.

كما تقرر زيادة بدل جميع أعضاء المدارس العلمية على مستوى الجمهورية إلى 400 جنيه شهريا بدلا من 300 جنيه بزيادة تقدر بنحو 33% بشرط اجتياز الدورة التى تعقد لهذا الشأن لمن لم يسبق له النجاح فى مسابقة الأئمة المتميزين، أما من سبق له النجاح فى مسابقة الأئمة المتميزين فيرفع تلقائيا، ويطبق ذلك أيضا من 1 ديسمبر 2018م.

ويتم صرف جميع بدلات هذه المدارس العلمية والمدارس القرآنية يتم من الموارد الذاتية للوزارة دون تحميل موازنتها أية أعباء مالية، ويأتى ذلك كله فى إطار تحفيز الأئمة المتميزين وتشجيعهم على العمل الدءوب على نشر الفكر المستنير وحماية شبابنا ومجتمعنا من الفكر المتطرف، ذلك أن النفس البشرية أن لم نشغلها بالحق شغلت بالباطل.


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المدارس العلمية




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