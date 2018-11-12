جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السابق، لرئيس هيئة الدفاع عن "حقوق بيروت" المحامى صائب مطرجي، حيث جرى خلال اللقاء تناول أوضاع مدينة بيروت، والمستجدات على الساحة اللبنانية وخصوصا في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأشار تمام سلام، إلى ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون الحكومة المرتقبة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد، داعيا إلى إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد فوق المصالح الخاصة، و"الانتباه إلى ما يطلب من قبل بعض الجهات السياسية".