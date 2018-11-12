رئيس وزراء إيطاليا يتوقع مشاركة حفتر فى مؤتمر باليرمو

رويترز

نسب تقرير إلى رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى قوله اليوم الاثنين إنه يتوقع حضور القائد الليبى خليفة حفتر مؤتمر باليرمو الذى تنظمه روما لدفع خطة سلام جديدة وضعتها الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار فى ليبيا.

وسعى المسؤولون الإيطاليون مطلع الأسبوع لضمان مشاركة حفتر. وقال محللون إنه إذا حضر حفتر المؤتمر فإن هذا سيكون أول اجتماع له مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج منذ قمة استضافتها باريس فى مايو.

وقال كونتى أيضا فى مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية إن إيطاليا وفرنسا تتشاركان نفس وجهة النظر والأهداف بشأن الأزمة الليبية.