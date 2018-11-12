رئيس مدينة الأقصر: رفع 4 أطنان مخلفات فى حملات نظافة قبل الموسم السياحى الشتوى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى مواصلة حملات النظافة والتجميل بمختلف شوارع المدينة، استعدادا لإقبال السائحين على المعالم الأثرية والفرعونية بالمحافظة، حيث قام قطاع نظافة جنوب المدينة بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحى لشئون النظافة، بسرعة رفع تراكمات الأتربة الناعمة، بدءا من ميدان الإبروتيل وصولاً إلى ميدان صلاح الدين مروراً بمدرسة الأقصر الثانوية للبنات ( الفنون ).

وأضاف العميد أيمن الشريف لـ"اليوم السابع"، أنه كلف قيادات المدينة بضرورة توفير بيئة نظيفة للمواطنين ورفع كفاءة النظافة بمناطق الحى المختلفة، مؤكداً على أن الحملة استهدفت نظافة، وتجريد، وكنس، ورفع تراكمات القمامة والأتربة الناعمة بالمنطقة والتى أسفرت عن رفع وإزالة حوالى 4 أطنان من التراكمات والمخلفات الصلبة بالشوارع.