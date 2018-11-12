رئيس قطاع حماية النيل: إزالة 41 ألفا و583 مخالفة على النيل

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 61 مخالفة على النيل في نطاق محافظات (الغربية بنى سويف – المنيا- سوهاج - قنا)، ليصل إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 41 ألفا و583 إزالة.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى قد تلقي اليوم تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة 823 حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضى.

وأوضح التقرير أن قطاع حماية النيل نفذ 288 إزالة على طول النهر وفرعيه، الصرف، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 347 على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 188 إزالة على منافع الصرف.

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى تم عرضه بالتقرير وخاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.