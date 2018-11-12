رئيس سلامة الغذاء: عرض مشروع قانون "الغذاء" على مجلس الوزراء خلال 3 أشهر

كتب- إسلام سعيد

كشف الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه جارى إعداد مشروع لقانون "الغذاء" وطرحه للحوار المجتمعى، متوقعا عرضه على مجلس الوزراء خلال 3 شهور من الآن.

وجاء ذلك خلال حفل ختام مشروع "تعزيز مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى فى مصر" والذى نفذته منظمة العمل الدولية خلال الفترة 2014-2018، ويمول ضمن الإطار الواسع لمبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"، التى أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأوضح منصور، أن مشروع قانون الغذاء فور صدوره سيلغى كافة القوانين الغذائية الحالية، لافتا إلى أنه يقوم على مبادئ أساسية أهمها الاعتماد على العلم وتحليل المخاطر والشفافية.

وأضاف أن مشروع قانون الغذاء سيتضمن مادة عن الغش ولأول مرة سيتضمن مفاهيم وتعاريف لعمليات التدليس.