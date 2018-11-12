رئيس جمعية رجال الأعمال: لولا برنامج الإصلاح لانهار الاقتصاد المصرى

كتب هانى الحوتى

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدكتور محمد معيط تولى منصب وزارة المالية فى وقت صعب، تنفذ فيه الدولة برنامجا للإصلاح الاقتصادى، والذى لولاه لانهار الاقتصاد المصرى، ولكن الوزير معروف عنه أنه مستمع جيد، ولديه الرغبة فى حل المشاكل التى تقابله، متابعا: "منصب وزير المالية دائما تحت المجهر، لأن المواطنين لا يكونوا سعداء بفرض ضرائب أو رسوم جديدة.

جاء ذلك بكلمة ترحيبية خلال عشاء عمل، نظمته لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، على شرف الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمصدرين، ورؤساء المصالح الإيرادية بوزارة المالية.

من جانبه قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر بدأت مع توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى وتحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادى، والذى تضمن قرارات صعبة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، مضيفا أن نتائج هذه الإصلاحات ظهرت بارتفاع الاحتياطى الأجنبى النقدى، وسداد مستحقات شركات البترول مما أدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات منها لاستكشافات البترولية وعلى رأسها حقل ظهر.

وأضاف حسين، أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تخفيض عجز الموازنة من الناتج المحلى، وتخفيض عجز الميزان التجارى، متابعا أن الإصلاح الهيكلى هو الجزء الأصعب فى الإصلاح، وهى مسئولية وزارة المالية.