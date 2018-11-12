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رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض الملابس للطلاب ذوى الإعلاقة وغير القادرين

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:49 م
رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض الملابس للطلاب ذوى الإعلاقة وغير القادرين رئيس جامعة بنى سويف يتفقد معرض الملابس
بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، على أن المعرض الخيرى للملابس والأحذية يشمل هذا العام 8 آلاف قطعة، من بينها ما يصل سعره من 500 إلى 800 جنيه، وجميعها جديدة مقارنة بالعام الماضى إذ كان يضم أنواعا جديدة وأخرى مستعملة

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم معرض الملابس للطلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين، الذى تقيمه رعاية شباب الجامعة بمقرها بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، برفقة الحكم الدولى السابق محمد فاروق مدير رعاية الشباب، والعميد حامد محمد حامد مدير إدارة الأمن الإدارى وإيهاب ربيع مسئول أنشطة ذوى الإعاقة برعاية الشباب .

وأضاف منصور حسن للـ "اليوم السابع"، أن المعرض يستمر ثلاثة أيام وتمنح الملابس والأحذية بالمجان للطلاب ذوى الإعاقة وغير القادرين والمتميزين فى الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية، وبأسعار رمزية لباقى الطلاب، لافتا أن المعرض يعد أحد صور التكافل الاجتماعى لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم، مشيداً بجودة المعروضات والتى تعكس جهد القائمين على المعرض .

معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين (1)
معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين 

 

معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين (2)
معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين

 

معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين (3)
معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين

 

معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين (4)
معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين

 

معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين (5)
معرض ملابس طلاب ذوى الإعاقة والغير قادرين

 

 

 


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