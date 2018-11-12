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رئيس الوزراء يقرر إصدار بعض العملات التذكارية.. أبرزها للزعيم عبد الناصر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:37 م
رئيس الوزراء يقرر إصدار بعض العملات التذكارية.. أبرزها للزعيم عبد الناصر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، يحمل رقم 43 لسنة 2018، بإصدار بعض العملات التذكارية.
 
وتضمنت المادة الأولي من القرار  المنشور، لوزير المالية إصدار العملات التذكارية التالي بيانها، بمناسبة الإحتفال بمرور مائة عام علي ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فئات ذهبية فئة الجنيه الواحد، وعملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات، وعملة فضية فئة العشرة جنيهات، وعملة فضية فئة الخمسين جنيهات، وعملة فضية فئة المائة جنيه.
 
وجاءت في المادة الثانية من القرار، يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الأواحدة من العملات في المادة الأولي، علي النحو التالي، قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد بقيمة 6930 جنيهاً، وقطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات بقيمة 20970 جنيها، وقطعة فضية فئة العشرة جنيهات 375 جنيها، وقطعة فضية فئة الخمسين جنيها بقيمة 500 جنيه، وقطعة فضية فئة المائة جنيه 565 جنيها.
 
 

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