رئيس الوزراء يجتمع مع منتجى ومصدرى البطاطس لمنع تكرار أزمة الارتفاع الأسعار

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، احتماعاً اليوم مع أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية، وأعضاء من الإتحاد بحضور رئيس جمعية رجال الاعمال، وممثلي جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس ، لمنع تكرار أزمة ارتفاع الأسعار .

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء ، إن الإجتماع استهدف مناقشة جوانب الأزمة التى نتجت عن نقص المعروض من محصول البطاطس، والإرتفاع الكبير فى أسعارها خلال الفترة الماضية، ووضع الحلول الكفيلة بعدم تكرار تلك الأزمة فى المستقبل.

وخلال الاجتماع عرض ممثلو جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس ، أبعاد المشكلة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بنقص المساحة المزروعة هذا العام من محصول البطاطس، بالإضافة إلى تعرض المحصول لعوامل جوية غير مواتية أدت الى إنخفاض كبير فى الإنتاج بالمقارنة بالعام الماضى.

من جانبه أكد رئيس الوزراء ، على ضرورة التعاون بين الحكومة بكافة أجهزتها المعنية وبين جمعيات المزارعين ومنتجى ومصدرى البطاطس ، لتفادى تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، خاصة من خلال الدور المنوط باللجنة التنسيقية للأمن الغذائى والتى تم الاتفاق على تشكيلها أمس، من عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمزارعين مشجعاً إياهم على زراعة البطاطس بوفرة، حتى تسهم الزيادة فى المحصول ، فى تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، وتوفير هذه السلعة المهمة للمواطنين بأسعار مناسبة.