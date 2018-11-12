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رئيس الوزراء الإيطالى: قمّة باليرمو حول ليبيا تحظى بدعم قادة دوليين

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:09 م
رئيس الوزراء الإيطالى: قمّة باليرمو حول ليبيا تحظى بدعم قادة دوليين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي اليوم الاثنين إن مؤتمر قمّة باليرمو لأجل ليبيا يحظى بدعم قادة دوليين وليس "مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية التقليدية".

وأضاف كونتي -وفقا لما اوردته وكالة أنباء اَكي الإيطالية - : "إننا على استعداد لهذه المبادرة بكل عزم وقناعة وسوف نستمر بالروح نفسها بعد القمة أيضا ، فلا نريد هذا المؤتمر بوصفه مجرد واجهة أو فرصة لالتقاط الصور بل الأهم من ذلك سيكون العمل الذي سنقوم به في وقت لاحق لاستمرارية هذه العملية"، موضحًا أنه خلال حديثه مع القادة الدوليين لمس لدى جميعهم اهتمامًا ودعمًا بغض النظر عن المشاركات الفردية.

كما أكد أن تمثيل الدول المشاركة سيكون على مستوى أكثر من كاف ، بدءا من روسيا وفرنسا ، وأضاف "إنني أنتظر حضور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، نظرًا لدوره الرئيسي في تحقيق الاستقرار في بلاده".

 


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