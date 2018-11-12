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رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:13 م
رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
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استقبل المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر المحكمة محفوظ الأنصارى، رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة ، والوفد المرافق له المكون من شباب الصحفيين الأفارقة من 25 دولة أفريقية، الناطقة باللغات الإنجليزية، الفرنسية ، والعربية، بالاضافة إلى عدد من الصحفيين المصريين، ممثلى المؤسسات الصحفية المصرية ؛ بمناسبة رئاسة مصر، للدورة القادمة للاتحاد الإفريقى، وتنظيم المحكمة لاجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية.   

وتناول اللقاء الذى حضره المستشار الدكتور عادل عمر  شريف نائب رئيس المحكمة وأمين عام مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية سبل التعاون بين المحكمة الدستورية العليا والدول الإفريقية الأشقاء، فى إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية

 

 


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