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خادم الحرمين الشريفين يستقبل المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:14 ص
خادم الحرمين الشريفين يستقبل المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا خادم الحرمين الشريفين يستقبل مبعوث تيريزا ماى
وكالات الأنباء
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى مكتبه بقصر اليمامة فى الرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

ونقل المبعوث البريطانى لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، فيما أبدى الملك تحياته  لها.

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.

 


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