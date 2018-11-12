حملات مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والأبراج المخالفة بالغربية

قام مركز ومدينة طنطا بتنفيذ 3 حملات إزالة شملت إزالة أعمدة حديدية حول مساحة 2 قيراط بقرية الرجدية وإزالة تنده حديدية لمخالفتها شروط الترخيص بقرية نواج وكذا إزالة تشوينات لمواد البناء تمهيداً للبناء على الأرض الزراعية بقرية بسبرباى.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بإستمرار تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة والإلتزام بتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء المخالف.

كما قام حي أول طنطا بتنفيذ 5 حملات إزالة شملت إزالة في المهد لدور تاسع علوي مخالف بمنطقة الشابورة وإخلاء منزل آيل للسقوط بشارع إبراهيم جعفر وإزالة شده خشبية في المهد لمبنى جديد أمام الإستاد وإزالة 2 دور مخالف بشارع إبراهيم باشا.

كا تم تنفيذ إزالة فى المهد لدور سابع مخالف بشارع رياض باشا وأيضاً تم إزالة في المهد لدور ثان علوي مخالف على مساحة 400 متر مربع بشارع شحاته الجمل.

كما نفذ حي ثان طنطا حملتي إزالة شملت إزالة الشخشيخة بأحد العمارات بشارع حسن رضوان وأيضاً فك شدة خشبية لسقف دور خامس علوي بشارع حسين عز.

ونفذ مركز ومدينة سمنود 16 حملة إزالة شملت إخلاء وإزالة منزل آيل للسقوط بقرية الراهبين وإزالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية في المهد على مساحة 1375 متر مربع وأيضاً فك شدة قواعد خشبية بنفس القرية على مساحة 600 متر مربع و تم إزالة 9 حالات تعدى على نهر النيل بقرية بنا أبو صير على مساحة 1907 متر مربع .

وفى مركز المحلة تم تنفيذ 9 حملات إزالة شملت إزالة تعدي على مساحة 750متر بكوبري الرباط وأيضاً تنفيذ حملة إزالة مكبرة على قرى المعتمدية، كما تم إزالة 7 حالات في المهد للتعدي على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية بالهياتم وأيضاً تم إزالة حظيرة مواشي مخالفة بمحلة حسن.