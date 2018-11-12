حزب تونسى يجمد عضوية أحد منتسبيه بسبب شبهات تطبيع

وكالات الأنباء

قرر المكتب السياسى لـ"حزب المسار الديمقراطى الاجتماعي"، اليوم الأحد، تجميد عضوية الحبيب الكزدغلى بـ"صفة تحفظية" فى الحزب إلى حين البت فى وضعيته بصفة نهائية.

وأفاد الحزب بأن هذا القرار اتّخذ على خلفية ما تم تداوله من معلومات متعلقة بانتصاب فرع لجمعية ذات توجهات وارتباطات صهيونية تحت غطاء جمعية تونسية ويتولى السيد الحبيب الكزدغلى المنخرط بالحزب رئاستها الشرفية والإشراف على مركز دراساتها التاريخية.

وأضاف فى بيان، أنه اتخذ هذا القرار تأسيسا على مواقف الحزب الثابتة والتاريخية فى مناهضة جميع أشكال العنصرية ومقاومة الصهيونية والتطبيع والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى دفاعا عن قضيته العادلة، وعملا بأحكام القانون الداخلى للحزب نظرا لخطورة ما نسب للمعنى بالأمر من تصرف خطير يمس من مبادئ الحزب وثوابته.

كما أكد أن الحزب فى حلّ من تصرّفات وانتماءات ومواقف الحبيب الكزدجلى داعيا جميع هياكل الحزب إلى الالتزام بهذا القرار.