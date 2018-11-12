حبس 14 شخصا تعدوا بالضرب على مواطن بالأسلحة النارية وهدموا منزله بطوخ

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ بالقليوبية حبس 14 شخصا بقرية تابعة لمركز شرطة طوخ لاقتحامهم منزل أحد المواطنين بواسطة لودر و3 سيارات وبحوزتهم أسلحة نارية واختطفوا صاحب المنزل تحت تهديد السلاح وإحداث إصابات به.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بقيام مجموعة من الأشخاص باقتحام منزل المدعو"م. ف"71 سنة، مزارع مستقلين 2 سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى ولودر وبحوزتهم أسلحة نارية وتحطيم بوابة المنزل وهدم جزء من السور الخاص به باستخدام اللودر، واصطحابه عنوة لمنطقة سكنهم تحت تهديد السلاح الذى كان بحوزتهم والتعدى عليه بالضرب وإصابته بكسر بالزراع وكدمات متفرقة.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه حيث تمكنت مباحث المركز من ضبط 4 من مرتكبى الواقعة وإثنين من المُحرضين وبحوزتهما "بندقية خرطوش

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية وقطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد 8 آخرين من المتهمين المشتركين فى الواقعة وتم تحديد مكانهم وألقى القبض عليهم وضبط اللودر المستخدم فى هدم المنزل وسائقه و3 سيارات ميكروباص وملاكى واللودر المستخدم فى هدم المنزل وبندقية آلية مستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.