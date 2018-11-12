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حبس عاطل وخطيبته 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما توك توك بالإكراه بالعبور

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:09 ص
حبس عاطل وخطيبته 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما توك توك بالإكراه بالعبور حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قرر محمد غالب رئيس نيابة العبور، حبس عاطل وخطيبته 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستدراج سائق توك توك وسرقته بالإكراه، باستخدام صاعق كهربائى.

 

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم العبور، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بمنطقة إسكان الشباب بدائرةالقسم لملاحظة الحاله الأمنية استغاث بهم المدعو" مصطفى ف. ب" 25 سنه، سائق توك توك، مقيم بمحافظة البحيرة، وقرر أنه حال سيره بمركبة التوك توك قيام شخصان "رجل، سيدة" بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما لمنطقة إسكان الشباب وحال سيرهم قام الأول بصعقه باستخدام صاعق كهربائى كان بحوزته، وأجبراه على النزول من مركبة التوتوك والاستيلاء عليها كرهاً.

 

وعلى الفور قامت القوة بتعقب خط سير الجناه حيث تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها وتبين أنهما كلاً من:"أحمد ش. أ" 24 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته الصاعق الكهربائى و" أميرة ع" 22 سنة، مقيمة بدائرة القسم "خطيبة الأول" بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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