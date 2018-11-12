حبس عاطل ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش و50 قرص ترامادول فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار أحمد نجا وكيل النائب، حبس عاطل ضبط وبحوزته نصف كيلو حشيش، 50 قرص ترمادول، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من تمكن المقدم تامر الزهار رئيس مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط "على. ف" 35 عاما عاطل وبحوزته نصف كيلو حشيش، 50 قرص ترمادول، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.