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حبس تاجر خردة لحيازته فرش حشيش بهدف ترويجه على المتعاطين بالمنوفية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:37 ص
حبس تاجر خردة لحيازته فرش حشيش بهدف ترويجه على المتعاطين بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير نيابة البندر، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار عمرو هاشم وكيل النائب العام، حبس تاجر خردة ضبط بحوزته فرش و15 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،من تمكن المقدم تامر الزهار رئيس مكافحة المخدرات،من ضبط "ه.ط " 38 عاما تاجر خردة وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين،وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاتجار فى المواد المخدرة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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