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حالة الطقس اليوم الإثنين 12-11-2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 12-11-2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية  معتدل على أغلب الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد البلاد  يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، والرياح أغلبها شمالية غربية  خفيفة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين  بالقاهرة العظمى 25  والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 14 ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 14  ، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى  28  والصغرى 16 .

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: ترتفع قليلاً درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مائلة للبرودة ومستقرة بوجهٍ عام، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة، ولا تزال الفرصة متاحة في أجزاء محدودة من شرق وشمال المملكة لهطول زخات محلية من الأمطار.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة في عموم المناطق، وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


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