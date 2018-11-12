جنايات سوهاج تحيل أوراق مدرس للمفتى قتل سيدة للاستيلاء على مصوغاتها

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، إحالة أوراق المتهم " أحمد.م" مدرس 37 سنة الى فضيلة المفتى وحددت جلسة 14 يناير القادم للنطق بالحكم لاتهامه بقتل المجنى عليها ":آمال.أ" والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، ثم قام بوضعها داخل برميل ووضع كمية من المواد الخرسانية بعد التعدى عليها بالفأس.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام عيسى وعضوية المستشارين مصطفى وسيم ووليد محمد عبد الحميد بأمانة سر محمود سيد وعبده حلمى .

ترجع أحداث القضية الى عام 2013 بدائرة مركز المنشاة حيث تلقن الأجهزة الامنية ه بلاغا من زوج المجنى عليها "محمد"أ" 73 مزارع تفيد بغياب زوجته وعدم عودتها الى المنزل وكشفت التحريات ذهاب المجنى عليها الى المتهم والذى يقوم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وذلك من أجل معرفة شخصية سارق بقرة منها حيث قام المتهم بقتلها والاستيلاء منها على مصوغاتها الذهبية، التى كانت تتزين بها ثم قام بوضع جثتها فى برميل مغطى بصبة خراسانية ، واستولى منها على مصوغاتها الذهبية وهى 13 غويشة وسلسلة و2 خاتم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه البحث اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق .