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جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء وأجزاء الأسلحة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:41 م
جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء وأجزاء الأسلحة جانب من المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء وأجزاء الأسلحة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. 
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على خطوط طيران بيجاسوس القادمة من تركيا إشتبة جابر موسى نائب مدير جمارك المطار فى راكب إنجليزى قادم من تركيا، وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الإشتباه، وتم تكليف لجنة من وليد الهوارى ومحمود صبرى ومحمد أبو بكر وخديجة عبد الشافى مأمورى الجمارك، بحضور نبيل شهاب وعصام عباس مديرى إدارة الأمن الجمركى لتفتيش حقائبه فتبين وجود 7 أسلحة بيضاء و6 دبشك و12 حامل طلقات و60 قطعة ماسورة مقاسات مختلفة و2 مقبض و17 حزام من القماش للأسلحة و50 زناد وكمية من المسامير والمفكات بعدد إجمالى 228 قطعة .
 
وقرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك بالغردقة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15لسنة 2018 ، وتحريز المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة وعرض المضبوطات على المعمل الجنائى.

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